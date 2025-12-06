رسالة إلى قداسة البابا: سنعود نحن المسيحيين صنّاع السلام- بقلم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (الجمهورية)

A + A -

شكراً قداسة البابا لاوون الرابع عشر، لأنّك بزيارتك لبنان ذكّرتنا بهويّتنا، ودورنا ورسالتنا.غداً، سنعود نحن المسيحيِّين اللبنانيِّين صانعي السلام في هذا المشرق. سنبني على إرثنا، وتاريخنا واختباراتنا في ترسيخ الحرّية والتنوّع والديمقراطية، وهي ركائز لبنان.غداً سنقول مع جميع المكوّنات اللبنانية لقد أدركنا أنّ السلام هو مفتاح الاستقرار والازدهار والتقدّم والتنمية وهذا هو يقيننا.نحن المسيحيّين كنّا ويجب أن نبقى حراس وحدة لبنان وحماة الحرّية التي هيمبرّر وجودنا فيه.نحن مستعدّون اليوم أن نكون العاملين للسلام العادل في الشرق وفي العالم.فالسلام هو وصية لنا. والسلام هو ما يُمليه علينا العقل، في زمن الحروب والاضطرابات.سنعود بنّائين للسلام الدائم، والعادل والشامل للجميع. بانفتاحنا سنجمع شركاءنا حول السلام، لأنّه السبيل الوحيد لإنهاء العنف والنزاعات وبناء الاستقرار والازدهار والتنمية.سنعود صانعي سلامٍ، نجمع المتخاصمين اليوم إلى مائدة الوفاق غداً وسنحقق معاً السلام بالتفاهمنحن نريد العيش معاً باحترام متبادل لبعضنا البعض ولهوياتنا الثقافية والدينية وللحرّية الفردية. وفي عالمِ يتبدّل، نتطلع إلى سلامٍ يَصون وجودنا الحرّ ويرسّخ لزمن طويل، قِيَمنا، في هذه المنطقة التي ننتمي إليها ونحبّها ونفتخر بها.