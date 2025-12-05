living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناصر الدين تفقد مستشفيات حكومية ومراكز رعاية في البقاع الغربي وراشيا وتأكيد استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي

5
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 قام وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بجولة صحية ميدانية شملت عدداً من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية في منطقتي البقاع الغربي وراشيا، بهدف الاطلاع على واقع الخدمات الطبية وتعزيز قدراتها التشغيلية.

وانطلقت الجولة انطلقت من مستشفى خربة قنفار الحكومي، حيث تفقد ناصر الدين  الأقسام التي ستُرفد قريباً بتجهيزات حديثة، بينها جهاز CT Scan.

وانتقل بعدها إلى مستشفى مشغرة الحكومي، حيث افتتح قسمي العلاج الكيميائي والعناية بحديثي الولادة، مؤكداً " التزام الوزارة بتأمين خدمات نوعية داخل المنطقة والتخفيف عن المرضى أعباء الانتقال إلى مراكز بعيدة".

وخلال الجولة، شدّد ناصر الدين على أنّ "وزارة الصحة استعادت دورها الطبيعي في دعم القطاع العام، من خلال تجهيزات يتم تنفيذها بتمويل من البنك الإسلامي والبنك الدولي"، لافتاً إلى أنّ "الهدف هو إعادة المستشفيات الحكومية إلى الخارطة الصحية الأساسية لتكون في خدمة جميع اللبنانيين بعيداً عن أي تمييز".

المحطة الثالثة كانت في "مركز حرمون للخدمات الاجتماعية" في راشيا، حيث اطلع وزير الصحة  على احتياجاته والتقى فعاليات اجتماعية وبلدية.

وبدعوة من رئيس "جمعية سليم بيك الداوود" الاجتماعية طارق بيك الداوود زار الوزير ناصر الدين المركز الصحي حيث كان في استقباله الامين العام ل"حركة النضال اللبناني العربي" فيصل الداوود ونائبه طارق الداوود، في حضور فاعليات اجتماعية وبلدية ومشايخ من الموحدين الدروز وحشد من الاهالي.

واثنى طارق الداوود  على "جهود الوزير ناصر الدين وانفتاحه على كل المونات في لبنان، وعلى المهنية والمناقبية العالية التي يتحلى بها وزير الصحة"، شاكراً له حرصه على "منطقة راشيا وأهلها"، ودعا  الى "المزيد من العمل والتطوير للمرافق الصحية في المنطقة".

بعدها ترافق الداوود والوزير ناصرالدين إلى مستشفى راشيا الحكومي، لافتتاح معمل الأوكسجين.

 بعدها، افتتح في مستشفى راشيا الحكومي معمل الأوكسجين الجديد المنجز بدعم من وزارة الصحة واليونيسف، والذي يؤمّن قدرة إنتاجية محلية تخفف الكلفة عن المستشفى وترفع من مستوى جهوزيته.

وأكد النائب وائل أبوفاعور خلال الافتتاح أنّ "معظم طلبات مستشفى راشيا تمت تلبيتها، مثمّناً رفع قيمة مشروع الـ CT Scan والمساهمة المالية التي حصل عليها المستشفى، الأمر الذي يسهم في تعزيز دوره وخدماته لأهالي المنطقة".

وشكلت جولة الوزير ناصر الدين رسالة دعم واضحة للمؤسسات الصحية الحكومية في البقاع الغربي وراشيا، وتأكيداً على استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout