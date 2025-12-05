living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ جولة دولية للمتابعة وقاسم ينتقد تسمية "المدني": نزع السلاح يُستتبع بمزيد من المطالب...

5
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فيما لبنان يتقدم في اتجاه زمن الأعياد آملاً تجنب حربٍ كبيرة، بقي وضع الجنوب والسلاح محور المتابعة الدولية. وبالتوازي تستمر تسمية السفير سيمون كرم رئيساً للوفد المفاوض ب"إنتاج" تداعيات سياسية، خاصة تلك التي أتت على لسان الأمين العام لحزب الله. وفيما يعتبر لبنان الرسمي أنه "أدى" واجبه بالنسبة للتفاوض، يبقى في انتظار ردٍ أميركي واضح، وجواب إسرائيلي يتخطى الإعتداءات اليومية.

 

فقد زار سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن رئيس الجمهورية جوزاف عون، في متابعة لملف السلاح. وقد أكد عون أن هذه "المفاوضات تهدف أساسا الى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الاسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. وإذ آمل أن تؤدي المفاوضات الى نتائج إيجابية، أكد أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل".

وفيما جدد رئيس الحكومة نواف سلام أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية، كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري موقف واضح التحفظ بإشارته إلى أنّ استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجددان الحرب. واعتبر بري أن "تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان".

 

على الخط المقابل، كان الشيخ نعيم قاسم يعيد رفع جدار الرفض في ملف تسليم السلاح، فيما لفتت إشارته إلى أنه على افتراض قبول هذا النزع، فإن المطالب الإسرائيلية لن تتوقف، فيما تتمدد اليوم إلى تجفيف منابع الأموال وغيرها من الملفات.

وقد جدد قاسم موقف حزب الله المتمسك بأن حدود أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً، معتبراً ان "تعيين لبنان "مدنياً" في لجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجاني وسقطة إضافية للحكومة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout