درغام يزور السفارة اللبنانية في كندا على رأس وفد لتهنئة السفير بشير طوق

A + A -

زار عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب أسعد درغام، على رأس وفد من التيار الوطني الحر، السفارة اللبنانية في العاصمة الكندية أوتاوا، للترحيب بالسفير اللبناني الجديد في كندا بشير طوق، بعد تقديم أوراق اعتماده.ضمّ الوفد نائب المنسق العام ومنسق التيار في أوتاوا السيد طوني عون، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة.وخلال اللقاء، نقل النائب درغام والوفد المرافق تهانيهم الحارة للسفير طوق، مشيدين بدوره الدبلوماسي المنتظر، ومؤكدين حرص التيار الوطني الحر على استمرار التعاون مع السفارة لما فيه خير الجالية اللبنانية في كندا، وخدمة لبنان في المهجر.كما تمنّى الوفد للسفير طوق التوفيق في مهمّته، مثمنين جهوده لتعزيز صورة لبنان في كندا وتمتين علاقات الجالية اللبنانية مع الوطن الأم.ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم التيار الوطني الحر في كندا للعمل الدبلوماسي، وتشجيع التعاون الإيجابي الذي يعكس الوجه الحضاري للجالية اللبنانية ودورها الفاعل في المجتمع الكندي.