انتفاضة في الساحل السوري ولبنان.. ما القصة؟

كشف تحقيق لـ"رويترز" أنّ "اثنين من المقربين للأسد ينفقان ملايين الدولارات على عشرات الآلاف من المقاتلين بهدف إشعال انتفاضتين ضدّ الحكومة السورية الجديدة".

ولفت التقرير إلى أنّ "الشخصين هما اللواء كمال حسن وابن خال بشار الأسد رامي مخلوف، ويحاولان تشكيل ميليشيات في الساحل السوري ولبنان ويمولان أكثر من 50 ألف مقاتل".



كما ذكر التقرير أنّ حسن ومخلوف يحاولان السيطرة على 14 غرفة قيادة تحت الأرض بالساحل السوري.

لكنّ السلطات السوريّة على دراية بالخطوط العريضة لمخططات مقربي الأسد، بحسب ما كشف محافظ طرطوس لـ"رويترز".

وأكّد محافظ طرطوس وجود "شبكة غرف قيادة لمقربين من الأسد لكنها ضعيفة".