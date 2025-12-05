بري: تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الإتفاق لإجتماعاتها يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار

A + A -

استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري مقر الرئاسة الثانية في عين التين سفراء وممثلي الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي بحضور قائد قوات اليونيفيل إلى جنوب لبنان اللواء ديوداتو ابانيارا ، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان ، حيث تناول اللقاء الذي إستمر أكثر من ساعة وربع الساعة تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .

الرئيس نبيه بري إستمع لمواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن وأجاب بإسهاب لمراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهميته ووظيفته وإتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيق القرار الأممي ودور قوات الطوارئ الدولية في هذا الإطار وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790.

وقال الرئيس بري لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار محذراً من أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب .