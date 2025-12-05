طرابلسي: ملاحظات مهمة حول ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية

A + A -

كتب النائب ادكار طرابلسي عبر اكس:



ملاحظات مهمة حول ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية

معالي وزيرة التربية المحترمة،

أشهر طويلة مرّت وننتظر منك طرح ملف التفرّغ على طاولة مجلس الوزراء،

إطلعنا على العرض الذي قدمتيه بالأمس لمجلس الوزراء. صحيح انك أكدتي ان المعايير تتطلّب الكفاءة، والحاجة، والاقدمية، إلّا انه لنا على طرحك الملاحظات والأسئلة التالية:

1. من الذي حدّد عدد المرشحين للتفرغ ب 1282 مرشحاً؟ هل حقًا هذا هو الرقم الذي وصلك من العِمادات؟

2. هل يُعقَل أن كلية الآداب تحتاج لأكثر من 300 استاذ متفرّغ رغم تناقص عدد طلّابها بشكل هائل؟ أم ان التنفيعات والزبائنية عملت فعلها؟

3. هل يحق أن تكون الجامعة اللبنانية ملاذًا لاساتذة التعليم الرسمي الابتدائي والتكميلي والثانوي نفرغهم لصالحها ونحرم المدارس والثانويات الرسمية منهم؟ هل هذا يعطي فرصة لعناصر شابة جديدة وكفوءة تجدّد دم الجامعة؟

4. التوازن الوطني مكسور بشكل فادح. وهذا ما سيُسبّب مشكلة وطنية نرجو أن لا تورطي نفسك والحكومة بها.

نحن نريد إنهاء مسألة التفرّغ بأقرب وقت لكن على أسس سليمة. نحن نتابع الملف عن قرب، ونرجو تصحيح الأمر بسرعة.





