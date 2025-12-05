منخفض جوي بدءًا من الغد: تحضّروا.. أمطار مع عواصف رعدية وثلوج!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح بدءا من الظهر وتتكاثف الغيوم فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد غزارتها خلال اليل مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة لحدود ال 65 كم/س حيث يرتفع معها موج البحر، تبدأ الثلوج بالتساقط ليلا بدءا من ارتفاع 2400 متر ويتدنى مستوى تساقطها الى 2100 متر فجر يوم الأحد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية نهارا، وبقاء الأجواء باردة ليلا فوق الجبال وفي الداخل ، يبدأ الطقس بالتقلب تدريجا إعتبارا من ظهر غد السبت مع إقتراب المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب تركيا، والمصحوب بكتل هوائية باردة فيؤدي إلىى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطارا غزيرة وعواصف رعدية ورياحا ناشطة وثلوجا فجر يوم الأحد على ارتفاع 2100 متر، ويستمر تأثيره حتى الاسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية فتلامس ال26 درجة ساحلا، كما تنشط الرياح أحيانا وتصل سرعتها الى 60 كم/س جنوب البلاد، وتكون محملة بطبقة خفيفة من الغبار. ويحتمل هطول بعض الأمطار الخفيفة ليلا في المناطق الداخلية .

السبت:

غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح بدءا من الظهر وتتكاثف الغيوم فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد غزارتها خلال اليل مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة لحدود ال 65 كم/س حيث يرتفع معها موج البحر، تبدأ الثلوج بالتساقط ليلا بدءا من ارتفاع 2400 متر ويتدنى مستواها الى 2100 متر فجر يوم الأحد.

الأحد:

غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س بخاصة فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات.

الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع هطول أمطار محلية وبعض الثلوج على ارتفاع 2300 وحدوث انفراجات واسعة.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة، في الداخل من 7 الى 21 درجة. -الرياح السطحية: شرقية الى جنوبية شرقية ، ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س وتقارب ال 60 كم/س جنوب البلاد.

-الانقشاع: متوسط اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,27

-ساعة غروب الشمس: 16,29