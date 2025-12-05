الجمعية اللبنانية الاميركية للديمقراطية (LACD) : بركة البابا لاوون حلت على اللبنانيين ونأمل أن تنزع خطوة تعيين مدني في "الميكانيزم" فتيل الحرب

A + A -

بيان صادر عن الجمعية اللبنانية الاميركية للديمقراطية (LACD):رحبت الجمعية اللبنانية الاميركية للديمقراطية LACD بزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، معتبرةً أنها "أرست بارقة أمل كبير للبنانيين وللمسيحيين ليس فقط في لبنان بل حول العالم".ورأت LACD أن "رسالة البابا لاوون حملت الكثير من المعاني فهو أكد على المضي قُدماً على طريق السلام، مؤكداً على "أهمية المصالحة من أجل مستقبل مشترك، خصوصاً وأنه حثّ اللبنانيين على البقاء في بلدهم، بدلاً من الهجرة التي تضاعفت بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان".ولفتت LACD الى أن " حلّت بركة لاوون على المسؤولين، ففي وقت إنتظر الجميع انطلاق شرارة الحرب تمّ تعيين "مدني" رئيساً للوفد التفاوضي مع اسرائيل، مع العلم أنها ليست المرّة الاولى التي يًرسل فيها لبنان مدنياً الى اجتماعات "الميكانيزم" في الناقورة"، وأملت الجمعية أن "تنزع هذه الخطوة فتيل الحرب التي لن تكون تداعياتها سهلة على الشعب اللبناني".وشددت LACD على أن "الشعب اللبناني توّاق الى الاستقرار ومحبّ للحياة وهذا ما ظهر في الاستقبالات للبابا والدولة اللبنانية هي التي يجب أن تؤمن له ذلك".