خاص - حجٌّ الى الدوحة.. منتدى يجمع لبنان وسوريا وبرّاك!

يُغادر وفد حكومي وسياسي واقتصادي لبناني كبير الى قطر للمشاركة في "منتدى الدوحة" الاقتصادي الذي سيُقام يومي السبت والأحد المقبلين في قطر. ويضم الوفد الحكومي رئيس الحكومة نواف سلام ونائب الرئيس طارق متري ووزراء المالية والاقتصاد والتنمية الاقتصادية ياسين جابر وعامر البساط وفادي مكي، والمفارقة أن وفداً سورياً رفيعاً سيشارك في المناسبة نفسها يضم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بمشاركة المبعوث الأميركي توم برّاك أيضاً. ما يشكل فرصة للقاءات ومباحثات سياسية هامة على هامش المنتدى وفق ما يتوقع وزير بارز.