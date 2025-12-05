living cost indicators
اللواء: العدوان الاسرائيلي الجوي أطاح بالاجواء الايجابية

5
DECEMBER
2025

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

حسب المراقبين، فإن العدوان الاسرائيلي الجوي أطاح بالاجواء الايجابية التي اثارها تعيين السفير السابق سيمون كرم عضوا مدنيا دبلوماسيا في لجنة الميكانيزم، وما صدر عن نتائج اجتماع اللجنة بحضوره مع المندوبة الاميركية مورغان اورتاغوس ومندوب مدني سياسي اسرائيلي، وذلك عبر عدوان جوي واسع بعد تحذيرات لأربع قرى جنوبية وخروقات مدفعية وجوية واسعة، فيما الترحيب الاميركي استمر بإنضمام كرم الى اللجنة. وافيد ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل. وكل ذلك وسط تسريب معلومات عن عدم رضى حزب لله عن تعيين السفير كرم في اللجنة ولا عن التفاوض السياسي، لكن الموقف الرسمي للحزب سيعلنه اليوم الشيخ نعيم قاسم.

اللواء
{{article.title}}
