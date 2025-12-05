عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 كانون الأول 2025

النهار: أميركا على خط الدفع بـ"الاختراق" اللبناني... البعثة الأممية تبحث صيغة لقوة دولية جنوباً
الأخبار: المانحون الدوليون لا يريدون مساعدة الجنويين
أميركا وفرنسا وبريطانيا يباشرون الخطة- 2:
قوة دولية لمحاصرة المقاومة من الشرق
نهاية أبو شباب... اليوم التالي ليس للعملاء
الديار: «اسرائيل» ترد على «الايجابية» اللبنانية: التفاوض «تحت النار»
البابا طالب بادرة «حسن نية»... ومخاوف من تضليل اميركي
قاسم يشرح «الهواجس» اليوم... ولا ازمة ثقة مع عون وبري
اللواء: تقرير الجيش يفضح مزاعم إسرائيل: إنجازات موثَّقة جنوبي الليطاني والرشيدية والبداوي
العدوان الجوِّي لم يهزّ إيجابيات الميكانيزم.. وسلام يبحث مع بعثة مجلس الأمن بدائل «اليونيفيل»
البناء: غارات إسرائيلية تسقط أوهام سحب الفتائل والذرائع مع تعيين كرم في الميكانيزم | عون: صلاحيّات التفاوض محصورة بملفات الاعتداءات والانسحابات والأسرى | خطأ عراقي تمّ تصحيحه وفتح التحقيق حوله وضع حزب الله على لوائح الإرهاب
الجمهورية: لبنان في زمن إختبار الهدنة
تقرير الجيش: المرحلة الأولى في أواخرها
l'orient le jour: En Conseil des ministres, Aoun défend l’option Karam… sous le silence du Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مصادر لـ«الشرق الأوسط»: اشتباكات قبلية وراء مقتل ياسر أبو شباب
شخصان ينتميان إلى قبيلته شاركا في استهدافه... ومرافقوه قتلوا المنفذين
الأنباء الكويتية: غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان
سلام للسفير كرم: ترؤسك الوفد اللبناني خطوة لدفع عمل «الميكانيزم»