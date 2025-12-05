عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 كانون الأول 2025

A + A -

النهار: أميركا على خط الدفع بـ"الاختراق" اللبناني... البعثة الأممية تبحث صيغة لقوة دولية جنوباً



الأخبار: المانحون الدوليون لا يريدون مساعدة الجنويين

أميركا وفرنسا وبريطانيا يباشرون الخطة- 2:

قوة دولية لمحاصرة المقاومة من الشرق

نهاية أبو شباب... اليوم التالي ليس للعملاء



الديار: «اسرائيل» ترد على «الايجابية» اللبنانية: التفاوض «تحت النار»

البابا طالب بادرة «حسن نية»... ومخاوف من تضليل اميركي

قاسم يشرح «الهواجس» اليوم... ولا ازمة ثقة مع عون وبري



اللواء: تقرير الجيش يفضح مزاعم إسرائيل: إنجازات موثَّقة جنوبي الليطاني والرشيدية والبداوي

العدوان الجوِّي لم يهزّ إيجابيات الميكانيزم.. وسلام يبحث مع بعثة مجلس الأمن بدائل «اليونيفيل»

البناء: غارات إسرائيلية تسقط أوهام سحب الفتائل والذرائع مع تعيين كرم في الميكانيزم | عون: صلاحيّات التفاوض محصورة بملفات الاعتداءات والانسحابات والأسرى | خطأ عراقي تمّ تصحيحه وفتح التحقيق حوله وضع حزب الله على لوائح الإرهاب

الجمهورية: لبنان في زمن إختبار الهدنة

تقرير الجيش: المرحلة الأولى في أواخرها

l'orient le jour: En Conseil des ministres, Aoun défend l’option Karam… sous le silence du Hezbollah

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: مصادر لـ«الشرق الأوسط»: اشتباكات قبلية وراء مقتل ياسر أبو شباب

شخصان ينتميان إلى قبيلته شاركا في استهدافه... ومرافقوه قتلوا المنفذين

الأنباء الكويتية: غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

سلام للسفير كرم: ترؤسك الوفد اللبناني خطوة لدفع عمل «الميكانيزم»