عكس السير: معلوف يبدأ العمل من أجل شاطئ عام في ضبية

عكس السير: بعدما أصبح إنشاء مسبح شعبي في المتن الشمالي مطلباً شبابياً أساسياً، بادر النائب السابق إدي معلوف، بالتعاون مع عدد من المهندسين وجمعيات شبابية وناشطين متنيين عونيين وغير عونيين، ومع بلدية ضبية - عوكر - حارة البلانة - ذوق الخراب، إلى التحرك نحو وزارة الأشغال وإدارات رسمية أخرى، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، لتأهيل ما تبقى من شاطئ المتن الشمالي في منطقة ضبية، عند مصب نهر الكلب، وتحويله إلى شاطئ شعبي مجاني، على غرار شواطئ صور وجبيل والبترون التي أصبحت مقصداً للشباب.

تجدر الإشارة إلى أن الواجهة البحرية لساحل المتن رُدمت في أواخر الثمانينات. ورغم وجود خطط لإقامة حدائق عامة، لم تُنجز هذه المشاريع على المساحات المخصصة لها، كما لم يُؤخذ في الاعتبار الحفاظ على شاطئ عام. علماً أن الشاطئ الذي فعّل معلوف ماكينة تأهيله يقصده الآلاف في نهاية كل أسبوع رغم خطورة الأمواج والمياه الآسنة والأوساخ التي يعيدها البحر كل صباح مع المدّ. والمؤكد أن خصوم معلوف السياسيين سيستنفرون منذ اليوم لوضع العصي في دواليب هذا المشروع وإفشاله، ليدفع أهالي المنطقة الثمن من جديد.

