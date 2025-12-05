الأنباء الكويتية: مناخ إيجابي يسود بيروت

A + A -

الأنباء الكويتية: ساد مناخ إيجابي في بيروت، تلا سلسلة من التهديدات المنسوبة في الإعلام إلى موفدين دوليين نقلا عن الجانب الإسرائيلي بشن حرب موسعة كبرى على لبنان اعتبارا من بداية السنة المقبلة.

المناخ الإيجابي أعقب الاجتماع الرقم 19 للجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (ميكانيزم)، والتي شهدت نجاحا للديبلوماسية الرئاسية اللبنانية، بجلب إسرائيل إلى طاولة مفاوضات، ليس سرا ان لبنان الدولة ستخرج بمكاسب عدة منها، على حساب الطرف الداخلي الذي كان يقف في وجه إسرائيل بخلفيات تتعدى الحدود اللبنانية.

في أي حال، مناخ سيسهم في تعزيز ثقة اللبنانيين من أبناء الاغتراب والمقيمين في دول الخليج بتمضية عطلتي الميلاد ورأس السنة في ربوع «وطن الأرز»، وتحريك العجلة الاقتصادية الداخلية التي يعول فيها أصحاب المؤسسات على موسم الأعياد لتحصيل عائدات تغطي عجز سنة كاملة.