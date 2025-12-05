الأنباء الكويتية: لبنان يترقب نتائج التفاوض مع إسرائيل خلال الأسبوعين

A + A -

الأنباء الكويتية: قال مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «القرار اللبناني بالتفاوض مع إسرائيل من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار موضع توافق وإجماع في تصريحات المسؤولين على أعلى المستويات بشكل دائم. وكان الرفض يأتي من إسرائيل التي تعرضت أخيرا لضغوط أميركية للقبول بهذا الأمر. وترجم خلال اجتماعات مطولة عقدتها الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس مع المسؤولين الاسرائيليين عشية جلسة الميكانيزم».

وأضاف المصدر «سيترقب لبنان نتائج التطور في موضوع الحوار ـ التفاوض، خلال الأسبوعين المقبلين قبل موعد الجلسة الثانية للجنة المقرر 19 ديسمبر، والإيجابيات التي يمكن ان تتحقق على صعيد الوضع الميداني لجهة تخفيف وتيرة العدوان على لبنان».