شو الوضع؟ الإيجابية اللبنانية تُقابَل بمواصلة الغارات... وعون ينفي نية "التطبيع" عن مفاوضات "الميكانيزم"

حتى الساعة، تؤكِّد إسرائيل المؤكد، في عدوانيتها وفي عدم قبولها ما يطرحه لبنان، فالإيجابية تُقابل باستمرار الغارات، والمطالبة بالحقوق لها جواب وحيد هو المزيد من الجشع في المطالب. كلّ ما أقدمَ عليه لبنان هو محاولة نزع الذرائع الواهية بتأكيده نيّته التفاوض وترجمتها عملياً، في وقت ينتظرُ أجوبةً أميركية بالتحديد عن كيفية المتابعة في المرحلة القادمة. أمّا الأهم، فيبقى الهدف، وهو تحرير الأرض وحماية الوطن واستعادة الأسرى.ذلك أنّه في اليوم اللاحق لإعلان تعيين السفير سيمون كرم رئيساً لوفد لبنان المفاوض في "الميكانيزم" عادت لغة التهديد بالغارات وتنفيذها. فاستهدفتْ برعشيت وجباع ومحرونة والمجادل بعد توجيه الإنذارات، في وقت استمرت المسيرات بالتحليق من الجنوب إلى البقاع، وتواصلت التهديدات الإسرائيلية ورسائل الحرب النفسية.في هذا الوقت، لفت تأكيد الرئيس جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن لبنان ليس بوارد "التطبيع" أو اتفاقية سلام مع إسرائيل، كنتيجة لتعيين كرم، كما أعاد التشديد على أن اللغة الوحيدة اليوم هي لغة التفاوض لا الحرب بالتوازي كان مجلس الوزراء يستمع لعرض مفصل لقائد الجيش العماد رودولف هيكل حول الشهر الثالث من تطبيق خطة حصر السلاح وتحديداً في جنوب الليطاني.كذلك بقيت خطوة تعيين كرم مثار ترحيب وانتقاد، بين الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية. وقد استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي كرم، وأكد له أنّ ترؤسه للوفد اللبناني "يشكّل خطوة مهمة في دفع عمل الميكانيزم".