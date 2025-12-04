باريس تحتضن “Gala du Soleil” دعمًا لنساء لبنان… والسفير ربيع الشاعر: “أنتم قوّتنا” وداليا داغر: “نقف مع من لا معيل لهم… ونزرع نورًا في عتمتهم”

A + A -

1. الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتضررات لمساعدتهن على استعادة الثقة والقدرة على مواجهة حياتهن.

2. التدريب المهني وبناء القدرات لإعطاء النساء فرصة حقيقية لدخول سوق العمل وتحقيق الاستقلالية.

3. المواكبة المستمرة عبر فريق مختص يتابع كل حالة لضمان استدامة النتائج.

نظمت جمعية Les toits de beyrouthe في باريس و التي هي الجمعية التؤام لجمعية سطوح بيروت في لبنان عشاء Gala du soleil في حضور دبلوماسي، اجتماعي وإعلامي لافت، تقدّمهم سعادة السفير ربيع الشاعر، إلى جانب شخصيات من الجالية اللبنانية في فرنسا وأصدقاء جمعية سطوح بيروت، الذين اجتمعوا حول رسالة واضحة: دعما لمشروع نساء الشمس و الذي هدفه تمكين النساء الأكثر تهميشًا في لبنان.الحفل الذي قدمته الاعلامية لين طحيني طغت عليه الأجواء الإنسانية الراقية حمل بصمات التضامن اللبناني في المهجر، حيث تحوّل إلى مساحة لقاء بين أبناء الوطن الواحد، توحّدوا خلالها تحت راية الخير والعمل الاجتماعي.في كلمته، شدّد السفير الشاعر على أهمية دور الجالية اللبنانية في فرنسا، معتبرًا أنها “جسر حياة” للبنان في أحلك ظروفه. وقال:“هذا اللقاء ليس مجرد أمسية خيرية، بل هو رسالة حب من المغتربين لوطنهم. أنتم اليوم تجسّدون أجمل صورة عن لبنان… صورة التضامن والمحبة والالتزام. عندما نرى هذا الحشد، ندرك أن لبنان باقٍ ما دام أبناؤه يحملون هذا القدر من الإنسانية والعطاء.”وأضاف أنّ مبادرات من هذا النوع هي التي ترسّخ صورة لبنان الحقيقية أمام العالم: “لبنان الذي يعرف أن ينهض، وأن يساند، وأن يصنع الأمل رغم كل الأزمات.”من جهتها، ألقت رئيسة الجمعية الاعلامية داليا داغر كلمة، أكدت فيها أنّ مشروع نساء الشمس خرج من قلب المعاناة اليومية التي تواجهها النساء اللواتي تُركن وحيدات في مواجهة الفقر، العنف أو المرض. وقالت:“عندما نتوجّه لامرأة وحيدة، مكسورة، مهمّشة، نحن لا نقدّم لها مساعدة فقط… نحن نقدّم لها حياة جديدة. نقف مع من لا معيل لهم، ونزرع نورًا في عتمتهم. وهذا هو دورنا وسبب وجودنا.”وتوجّهت بالشكر إلى الجالية اللبنانية في فرنسا والى كل من شارك من كل البلدان مثبتاً مرة جديدة قدرته على احتضان المبادرات الإنسانية التي تقوم بها جمعية سطوح بيروت. وأضافت:“أنتم الامتداد الحقيقي للبنان. وأنتم السبب في أن هذه المشاريع تستمرّ وتكبر وتغيّر مصائر عائلات كاملة.”وفي ختام كلمتها، أعلنت داغر عن التحضير لفعالية التيليتون السنوي في 23 كانون الأول، والتي باتت حدثًا ينتظره اللبنانيون في الداخل والمغتربون على حدّ سواء، لما تحققه من أثر مباشر على حياة الالاف . وقالت:“التيليتون في 23 كانون الأول ليس مجرد بث مباشر… إنه يوم تُفتح فيه أبواب الرحمة. يوم نرى فيه اللبنانيين، في الداخل والاغتراب، يتوحّدون ليعيدوا الحياة لأطفال ونساء ومرضى ينتظرون معجزة صغيرة. هذا اليوم هو امتداد لقلبكم وكرمكم، ونحتاجكم معنا أكثر من أي وقت مضى.”وشددت على أنّ التحديات هذا العام أكبر، والحالات الطارئة أكثر، ما يجعل المشاركة في التيليتون “واجبًا إنسانيًا ملحًا” لمن يستطيع أن يقدّم المساعدة.وخصت بالشكر اعضاء جمعية les toits de beyrouth في باريس.وقدّمت السيدة روزي البونجي، مديرة تنمية البرامج في الجمعية، عرضًا تفصيليًا حول مشروع نساء الشمس، موضحة أن البرنامج يقوم على ثلاثة محاور أساسية:وكانت اطلالة للوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٥ كلوي خليفة والقت كلمة شجعت فيها على دعم جمعية سطوح بيروت ودعت الى شراء تومبولا لعقد من الماس تقدمة ملاك دوري و لوحة تقدمة نادين فياض .تخلل الحفل عروض ترفيهية لكل من السوبرانو ماريا مطر ومصممة الرقص لميا صفي الدين ، الفنان ادهم شلهوب ، الرسام واوي و اجواء راقصة مع ال DJ جوزاف و اختُتم بتأكيد الحاضرين على استمرار دعمهم للمبادرات الإنسانية التي تطلقها جمعية سطوح بيروت والتي نجحت في السنوات الماضية في ترك أثر ملموس في حياة الالاف من النساء والعائلات. وقد عبّر كثيرون عن استعدادهم ليكونوا جزءًا من التيليتون المقبل، ولتعزيز حضور الجمعية ونشاطها في أوروبا من خلال دعم إعلامي، اجتماعي ومالي متواصلهذا الحفل كان برعاية Malak Doré- Lebanon la rahtak - MEA - Chateau Muret - Elysées Horlogerie - Loops