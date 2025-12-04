خاص - مصدر في "الحزب": هذا هو موقفنا من العنصر المدني في الميكانيزم!

A + A -

مصدر مطلع على اجواء حزب الله أكد الـtayyar.org: خطوة ادخال عنصر مدني الى لجنة الميكانيزم تأتي في سياق خطوات سبقتها مرتبطة بتقديم تنازلات دون اي مقابل وهذا عمليا يصعف الموقف اللبناني ويسقط من يده اوراق يملكها في المعركة السياسية والديبلوماسية في سبيل تحقيق الاهداف". وأضاف المصدر:"لما نكون مقررين نتفاوض نرضى بهكذا خطوة في مقابل وقف الاعتداءات وغيرها من المطالب. نحن نطرح اسئلة، والجو العام هو ان حزب الله يتساءل لماذا تقديم خطوات ذات طابع تنازلي دون اخذ ما نريد وهو الامر الذي بدا بقرار حصرية السلاح مرورا بورقة براك وصولا الى ادخال شخصيات مدنية الى الميكانيزم… الامر يؤسس الى مزيد من الخطوات في مقابل لا شيء". وختم المصدر بالقول:"الجانب الاميركي يعد لبنان كل مرة انه في مقابل كل خطوة نقدمها ستقابلها خطوة اسرائيلية وهو أمر لم يحصل بل ما يحصل هو الاستفادة من استمرار العدوان لممارسة الضغوط، والسؤال هو "ما هي خطة لبنان لادارة العملية السياسية والديبلوماسية لاستعادة الحقوق؟ لماذا لم تضع الحكومة خطة تضع من خلالها الخطوط الحمراء؟ كيف تسترد الحقوق؟"