اقتراح من إدي المعلوف حول "سنسول" جديد... وهذه هي فوائده!

اجتمع النائب السابق ادي معلوف ورئيس بلدية الضبية-ذوق الخراب-عوكر-حارة البلانة المهندس نبيه طعمه بوزير الاشغال المهندس فايز رسامني، حيث عرضا عليه مشروع إقامة سنسول على مصبّ نهر الكلب من جهة المتن الشمالي يوازي السنسول المُقام من ناحية كسروان، يكون الهدف منه حماية مشروع المسبح الشعبي المنوي اقامته من قبل بلدية الضبية على الشاطئ المذكور وعدم تعرّضه للانجراف في الشتاء.



تجدر الإشارة إلى ان مشروع إقامة مسبح شعبي يضم مطاعم شبيهة بتلك المقامة على شاطئ صور وموقف سيارات وملاعب تحت إشراف البلدية يعيد لأهالي وسكان المتن الشمالي حقهم الذي خسروه اواخر الثمانينات مع ردم الواجهة البحرية لساحل المتن وحرمانهم من امكانية الوصول إلى الشاطئ والسباحة.