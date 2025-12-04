living cost indicators
جريمة "مروّعة" في معاصر الشوف.. والبلدية تدعو إلى ضبط النفس!

4
DECEMBER
2025
أعلنت بلدية معاصر الشوف في بيان انه "بتاريخ 3-12-2025 اكتشفت في بلدة معاصر الشوف جريمة مروّعة اودت بحياة احد ابناء البلدة المغدور كميل مطانيوس الخوري واثارت جوا من السخط والاستياء العارم لدى اهالي البلدة كافة".

وإذ تقدمت البلدية "بأحر التعازي من اهل الضحية كميل الخوري"، استنكرت "شديد الاستنكار هذه الجريمة البشعة والمؤلمة"، وعبّرت عن "تقديرها الكبير للأجهزة الأمنية على الجهود السريعة والمميّزة التي أدّت إلى كشف هوية منفّذي الجريمة، وهما عاملان من التابعية السورية يمارسان عملهما في البلدة منذ مدة". ودعت البلدية إلى "متابعة التحقيقات لكشف كامل ملابسات الحادثة وظروفها واهدافها الحقيقية". 

كما وجّهت البلدية شكرًا خاصًا إلى "فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  الذي اولى الجريمة منذ اللحظة الاولى اقصى اهتمامه، واوعز الى المعنيين بوجوب كشف ملابساتها بأسرع ما يكون". كما قدرت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط "حرصه الدائم على الاستقرار والسلم الأهلي، وللمتابعة الدقيقة التي يقوم بها لمسار التحقيقات وإصراره على ضرورة كشف الحقيقة كاملة".
وشمل الشكر أيضًا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط واركان حزبه المعنيين "الذين تحركوا في اكثر من اتجاه من اجل مساعدة التحقيق ووضع الامور في نصابها الواقعي والطبيعي".

ودعت البلدية" في هذه المناسبة الأليمة اهالي معاصر الشوف الكرام الى ضبط النفس والتعاطي بمسؤولية مع هذه الحادثة، والى التعاون معها بجدية لتسهيل الاجراءات التي بدأت بها منذ اشهر وستكثفها من اجل ضبط العمالة الاجنبية في البلدة بشكل فاعل من ضمن الخطة التي وضعت في هذا الصدد في اتحاد بلديات الشوف الأعلى".
