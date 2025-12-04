living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل أحبط لبنان الحرب الإسرائيلية؟

4
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صلاح سلام -

أهمية الخطوة اللبنانية لا تنفصل عن رد الفعل الداخلي، وخصوصًا موقف حزب لله الذي اختار الصمت وترك الكرة في ملعب الدولة. سكوت الحزب ليس انسحابًا من المشهد، بل هو موقف محسوب يعبّر عن موافقة ضمنية على إدارة الرئيس نبيه بري لهذا الملف، كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية الذي أشار بوضوح إلى أن التعيين جاء بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب. وهذا الاصطفاف، ولو الظاهر منه فقط، يدعم فكرة أن لبنان الرسمي يحاول تقديم جبهة موحّدة في مرحلة تتطلب الحدّ الأقصى من التماسك السياسي.

في جوهرها، تبدو خطوة تعيين سيمون كرم محاولة استباقية لإحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، عبر إظهار أن لبنان يبذل كل ما يمكن لتخفيف التوتر، والذهاب إلى أبعد من الالتزامات العسكرية المحضة. فوجود ممثل سياسي في لجنة المراقبة يتيح للبنان نقل النقاش إلى فضاء أكثر عمقًا، يتصل بمسائل ترسيم النقاط المتنازع عليها، وضبط الخروق المتكررة، وربما فتح الباب لتفاهمات أمنية موضعية تخفف من احتمالات الانفجار.

لكن الأهم أن هذه الخطوة، مهما بدت تقنية، تعكس إدراكًا لبنانيًا متزايدًا بأن إسرائيل تبحث عن فرصة أو مبرّر. ومن خلال تقديم لبنان نموذجًا مسؤولًا ومتجاوبًا، يصبح من الصعب على إسرائيل إقناع العواصم الغربية بضرورة الحرب، أو الادعاء بأن لبنان يرفض النقاش أو يتهرّب من التزامات القرار 1701.

في نهاية المطاف، لا يمكن لهذه الخطوة وحدها أن تمنع احتمال اندلاع مواجهة، لكنها تسهم بوضوح في تعزيز موقع لبنان التفاوضي، وفي إرسال رسالة قوية بأن الدولة مستعدة لإدارة الملف الحدودي بعقلانية، وبدعم موارب من حزب لله، الذي يبدو أنه اختار في هذه المرحلة الوقوف خلف الدولة كي لا يمنح إسرائيل الذريعة التي تبحث عنها.

اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout