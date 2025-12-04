الجمهورية: إخضاع لبنان لوقائع وقواعد سياسية وغير سياسية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على رغم من هذا التطوّر أي (التفاوض المباشر)، إلّا «أنّ الخشية تبقى دائماً ممّا تبيّته إسرائيل»، على حدٍّ تعبير مرجع كبير، مؤكّداً لـ«الجمهورية» على أنّ «تطعيم لجنة «الميكانيزم» بمدنيِّين، فرصة لتفعيل مهمّتها أكثر، ولاسيما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا بالنسبة إلى لبنان لا يعني بشكل من الأشكال الدخول في مفاوضات مباشرة».

وسُئل المرجع؛ ماذا لو حاولت إسرائيل أن ترفع من وتيرة اعتداءاتها لجرّ لبنان إلى مفاوضات مباشرة؟ فردّ: «هذا الاحتمال قائم، وليس مستبعداً على الإطلاق، فإسرائيل لا تريد فقط دفع لبنان إلى مفاوضات مباشرة، بل أبعد من ذلك بكثير، وصولاً إلى إخضاع لبنان لوقائع وقواعد سياسية وغير سياسية». مضيفاً: «على رغم من كل الأجواء التصعيدية التي راجت في الإعلام من هنا وهناك، فما زِلتُ على اعتقادي بأنّ التصعيد الواسع أمر مستبعد، وخلافاً لكل ما يُقال ويُروّج من مصادر مختلفة لا أعتقد أنّ الأميركيِّين في هذا الوارد».



