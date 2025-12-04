living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 4 كانون الأول 2025

4
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النهار: تطوّر مفاجئ يحمل سيمون كرم إلى رئاسة الوفد إطار متطوّر للميكانيزم... وإسرائيل تذهب بعيداً
مصدر لبناني مطّلع كشف أنه لم يتم التطرق في اجتماع الميكانيزم إلى تفتيش الممتلكات الخاصة، وخلا من أجواء التهويل التي قيل إنّ أورتاغوس سمعتها في إسرائيل

 

 

 

 

الأخبار: سلطة الإذعان والخطايا
واشنطن زالرياض تفرضان على الرؤساء التفاوض السياسي
المنظمات الدولية تتهيا للحرب والحكومة غير معنية

 

 

 

 

الديار: التصعيد معلّق... والقرار اللبناني يفرض قواعد جديدة للّعبة
الجيش يعرض تقريره الثالث اليوم على مجلس الوزراء ويتمسك بمهلة نهاية العام

 

 

 


الجمهورية: تطعيم "الميكانيزم" بمدنيين فرصة للحل
لبنان يدخل المفاوضات ويلجم التصعيد

 

 

 


اللواء: خطوة لبنانية لدرء التصعيد: نقاش بين كرم ومندوب إسرائيل حول الإستقرار في الجنوب
سلام يرفض التطبيع والمغامرات العسكرية.. وبرودة في موقف حزب الله يعلنها قاسم غداً

 

 

 

 

البناء: ترامب يعلن عن المرحلة الثانية لغزة قريباً… ويبحث مع نتنياهو تخفيض التصعيد | لبنان يدفع لنتنياهو جائزة الترضية قبل زيارة واشنطن بتعيين سيمون كرم مفاوضاً | القوات تواصل الحملة على عون وتتّهمه باستبعاد جعجع من لقاءات البابا لاوون

 

 

 


المدن: شروط قاسية تنتظر لبنان: السلاح ومنطقة "معزولة" وموارد الغاز!

 

 

 

 

l'orient le jour: Entre Beyrouth et Tel-Aviv, des négociations directes qui éloignent (pour le moment) le spectre de la guerre

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «بيان قمة المنامة»: 162 بنداً ترسم ملامح المستقبل الخليجي
شدد على تعزيز الأمن... وإقامة الدولة الفلسطينية

 

 

 

الأنباء الكويتية: سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني إلى لجنة «الميكانيزم».. والجنوب استعاد يومياته مع الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة بعد مغادرة بابا الفاتيكان
خرق إيجابي بالمضي نحو التفاوض المدني مع إسرائيل ولو «تحت النار»

{{article.title}}
