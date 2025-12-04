الشرق الأوسط السعودية: الأولى من 40 عاماً... مفاوضات «مدنية» بين لبنان وإسرائيل

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-

انطلقت، أمس، مفاوضات مدنية بين لبنان وإسرائيل، هي الأولى منذ 40 عاماً، حيث انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك إلى المستشارة الأميركية مورغان أورتاغوس في اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) كمشاركين مدنيين.

وبينما عدّت السفارة الأميركية في بيروت أن هذه المشاركة تأتي «دعماً للسلام الدائم والازدهار المشترك لكلا الجانبين»، وضعت الرئاسة اللبنانية الخطوة في إطار «التجاوب مع المساعي المشكورة من قِبل الحكومة الأميركية»، التي تتولى رئاسة «الميكانيزم».

وأكدت أن التكليف تم «بعد التنسيق والتشاور مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والحكومة نواف سلام» الذي قال إن المباحثات «لم تصل بعد إلى مرحلة محادثات سلام»، مشيراً إلى أن «لجنة وقف إطلاق النار هي المنتدى... لتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية».

وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس جوزيف عون، بهذه الخطوة «قطع الطريق على توسعة الحرب أولاً، وأحرج إسرائيل دولياً عبر تأكيد الانفتاح على المطالب الدولية».

وليلاً، خرج مناصرون لـ«حزب الله» في مسيرات بضاحية بيروت الجنوبية، رفضاً للتطبيع مع إسرائيل.