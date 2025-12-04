living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: ممثل لبنان: دبلوماسي - سياسي حاقد على المقاومة... اورتاغوس اقترحت قصف جنازة نصرالله

4
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: يتحدر سيمون كرم من مدينة جزين، وهو من مواليد العام 1950. درس الحقوق في الجامعة اليسوعية، وكان ناشطاً سياسياً منذ شبابه، لكنه برز بعد إقرار اتفاق الطائف وانتخاب الرئيس الراحل إلياس الهراوي، الذي قربه منه، فعُيّن محافظاً للبقاع عام 1990، ثم محافظاً لبيروت عام 1991، وربطته علاقات جيدة مع المسؤولين السوريين، لا سيما العميد غازي كنعان، المسؤول عن الأمن السوري في لبنان آنذاك.

 

شارك كرم في مداولات حول آلية لتحرير مدينة جزين من الاحتلال، عبر صفقة تقضي بفصلها عن الشريط الحدودي المحتل، إلا أنه اختلف مع فعاليات المدينة حول تصوراته.

 

وفي 1992، وافقت دمشق على طلب الهراوي بتعيينه سفيراً للبنان لدى الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش الأب. أثناء عمله، كان على صلة بوزير الخارجية السابق فارس بويز، لكنه لم يشعر بالارتياح في التعامل معه. وبعد نحو عام، قدّم استقالته من منصبه نتيجة خلافات بدأت مع المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية عقب مؤتمر مدريد، إذ اتهمه أعضاء الوفد بأنه ينسّق مع الجانب الأميركي أكثر مما ينسّق معهم، وهو موقف كان الجانب السوري يدعمه.

 

بعد عودته للعمل كمحامٍ، نشط كرم ضمن أطر سياسية جمعت شخصيات مسيحية معارضة، وكانت له صلة خاصة بالراحل سمير فرنجية. وفي وقت لاحق، تعاون مع فرنجية والنائب السابق فارس سعيد على تشكيل إطار سياسي قريب من الكنيسة، وكانت تُعقد اجتماعات دورية بينهم وبين البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير، وكذلك مع رئيس الجامعة اليسوعية آنذاك الأب سليم عبو. وفي مرحلة لاحقة، انضم إلى مجموعة من الشخصيات المسيحية المعارضة للوجود السوري في لبنان ضمن لقاء قرنة شهوان، وزاد نشاطه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ضمن فريق 14 آذار، لكنه ابتعد لاحقاً بسبب اعتراضه على الأداء السياسي للفريق، وإحباطه من النفوذ الكبير الذي شكله العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر.

 

حافظ كرم على تواصله المستمر مع الجانب الأميركي، وكان ضيفاً دائماً على الموائد التي تُقام على شرف الوفود الأميركية التي تزور لبنان، كما كان المسؤولون في السفارة الأميركية يزورونه بشكل دوري للاطلاع على موقفه من التطورات اللبنانية. وقد أطلق سلسلة من المواقف الحادة ضد المقاومة وحرب الإسناد، ونشر مقالاً بعد توقف الحرب على لبنان العام الماضي، سرعان ما اختفى عن صفحات الإنترنت، وقد تضمن هجوماً كبيراً على المقاومة وقيادتها.

 

ويتفق المطلعون على شخصية كرم السياسية على أنه متطرف في عدائه للمقاومة. واستعاد الجمهور أمس ما قاله قبل أشهر، عندما تحدث في ذكرى وفاة السياسي حبيب صادق، معتبراً أن «شروط إنهاء حرب الإسناد جاءت أفدح من الحرب نفسها، وما يزيد الأمور بشاعة أن الذين أذعنوا لوقف إطلاق نار من طرف واحد مع إسرائيل، يطلقون ناراً سياسية وأمنية كثيفة على الداخل، ساعين إلى بعث ما عاشوه غلبة، سحابة سنوات قصيرة عجاف، وأدى بهم وبالبلاد وأهلها إلى هذا الخراب العميم». وقد أثارت كلماته القاسية تجاه جمهور المقاومة استياء الحاضرين، وغادر معظمهم القاعة.

 

ممثل اسرائيل: دبلوماسي - أمني وخبير بـ«نظرية الألعاب»

كلفت حكومة العدو المسؤول في مجلس الأمن القومي أوري رزنيك ترؤس وفدها في المفاوضات، مهمته الانتقال إلى طابع تفاوضي ذي أبعاد سياسية واقتصادية. وتناولت وسائل الإعلام العبرية سيرته بوصفه ممثلاً لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في هذه المفاوضات وواجهة المحاولة الأولى لصياغة إطار للتعاون والعلاقات مع لبنان.

 

ولد رزنيك في أوتاوا الكندية عام 1970، وانتقل إلى فلسطين المحتلة أواخر الثمانينيات، وخدم في صفوف جيش الاحتلال بين عامي 1990 و1993.

 

بنى مسيرته داخل مؤسسات الدولة العميقة في الكيان عبر عدة مناصب، من بينها رئاسة شعبة الشؤون الأمنية الدولية في الدائرة السياسية - الأمنية، كما عمل مستشاراً سياسياً لوزير الدفاع. ويُقدّم اليوم في الإعلام العبري كرئيس للسياسة الخارجية في المجلس وواحد من الوجوه المركزية في صياغة مقاربات إسرائيل تجاه الحرب على غزة، وملف الأونروا، والحملات الدولية لنزع الشرعية عن إسرائيل، وقد اختير لتمثيل إسرائيل في لجنة «الميكانيزم» باعتباره «دبلوماسياً محترفاً معتاداً على العمل في بيئات دولية متوترة».

 

وإلى جانب عمله الرسمي، يحافظ رزنيك على حضور أكاديمي، ويُدرّس «نظرية الألعاب» وتخطيط السياسة الخارجية في الجامعة العبرية وجامعة رايخمان.

 

اورتاغوس اقترحت قصف جنازة نصرالله

تزامناً مع الخروقات الجوية المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف على الحدود، واصلت وسائل الإعلام العبرية نشر تحليلات تتحدث عن حتمية الحملة العسكرية.

 

فقد ذكر الكاتب إيتمار أيخنر في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، شلومي بيندر، قدّم للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس تقييمات بشأن تعاظم قوة حزب الله، وشرح لها وجهة نظرة إسرائيل حول عجز الجيش اللبناني عن مواجهته. وأضاف التقرير أنه في ظل التوتر على الحدود الشمالية، وانتهاء الزيارة التاريخية للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، ترى إسرائيل أن الجيش اللبناني «لا يرغب ولا يستطيع نزع سلاح التنظيم»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من جنود الجيش ينتمون للطائفة الشيعية». وأضاف أن «حزب الله لن يتخلى عن سلاحه عبر أي اتفاق، ولا جدوى من استمرار هذا الاتفاق»، مؤكداً أن تل أبيب تتجه نحو التصعيد وستحدد موعده بما يتوافق مع مصالحها الأمنية.

 

وفي خبر لافت، نقل مراسل القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن أورتاغوس كانت قد اقترحت على قيادة العدو قصف المدينة الرياضية في بيروت أثناء تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، بهدف تصفية قيادات في الحزب.

 

وتأتي هذه التسريبات في وقت تشير فيه النقاشات الدائرة داخل إسرائيل إلى أن الملف اللبناني بات يحتل مركز الثقل في التفكير الاستراتيجي الأميركي والإسرائيلي.

 

ووفقاً لشموئيل ألماس، مراسل الشؤون الجيوسياسية في صحيفة «غلوبس»، فإن ما يقلق واشنطن ليس فقط الحرب في غزة أو التوتر الإقليمي العام، بل احتمال عودة إسرائيل إلى مواجهة شاملة في لبنان نتيجة ما تعتبره الولايات المتحدة «تعاظماً متجدّداً لقوة حزب الله». وتُضاف إلى ذلك التطورات الموازية في سوريا، ما يعكس صورة إقليمية مضطربة تستدعي إعادة تقييم الخيارات العسكرية والسياسية.

 

وفي هذا السياق، برز دور أورتاغوس، التي زارت إسرائيل قبل انتقالها إلى لبنان، في تحركات دبلوماسية مكثفة مرتبطة بمستقبل الساحة اللبنانية. ويصف تمير موراغ، مراسل الشؤون السياسية في القناة 14، أورتاغوس بأنها صاحبة موقف «عدواني جدًا تجاه حزب الله»، وهو موقف يعتبره بعض الإسرائيليين ضرورياً في لحظة تتطلب تشدداً لا مهادنة. لكن ما كشفه موراغ كان أكثر خطورة من مجرد توصيف سياسي.

 

فقد أشار إلى أنه في سياق التحضير لجنازة الأمين العام لحزب الله، طرحت أورتاغوس اقتراحاً صادماً يقضي بـ«قصف الملعب لتصفية قيادات الحزب خلال مراسم التشييع». وقال موراغ حرفياً: «كانت هي من اقترحت قصف الملعب لتصفية قيادات حزب الله أثناء التشييع، غير أن إسرائيل، في النهاية، قررت عدم تنفيذ هذا الاقتراح».

 

وخلال التشييع، حلق سرب من المقاتلات الحربية الإسرائيلية فوق الملعب على علو منخفض جداً، في ما بدا استعراضاً للقوة من جانب قوات الاحتلال.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout