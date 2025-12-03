ارجاء جلسة لجنة المال والموازنة لهذا التّاريخ!

A+
وكان مقررا ، ان تدرس اللجنة جدول الأعمال الآتي:
- اقتراح القانون الرامي إلى إدخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان إلى ملاك الدولة، عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية.
-مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم الرقم 1408 تاريخ 30/9/2025، الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة / 200،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملا بالمادة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعهد الخاص)
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند 1 من الفقرة سادسا من قانون الضمان الإجتماعي، الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963.
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل احكام المادة (4/ثانيا) من القانون الرقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني).