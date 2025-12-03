A + A -

تُشير مصادر إنتخابية إلى اجتماعات تحصل بين حزبي القوات والكتائب اللبنانية لحسم التحالف الإنتخابي بين الحزبين من عدمه وذلك في مدة أقصاها مطلع العام المقبل. لكن وفق المصادر فإن التحالف غير محسوم وسط تنافس محموم على المقاعد النيابية، ففي حين تعتبر القوات أنها الرافعة المسيحية الأقوى وتحتاجها القوى الأخرى لتركيب لوائح وتحالفات وتأمين حواصل، يرى حزب الكتائب أن من حقه ترشيح ممثلين عنه في دوائر غير تقليدية ويملك حظوظ الفوز بمقعد أو اثنين وتكبير كتلته النيابية. وتضيف المصادر: القوات تدرك أن الكتائب ستأكل من الصحن القواتي وليس من صحن التيار الوطني الحر.