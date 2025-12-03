سلام يكشف: "وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل.. والتطبيع مرتبط بعملية السلام"!

A + A -

شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أننا "مستعدون لمفاوضات فوق عسكرية مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن "خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسياً وتحظى بمظلة وطنية".

وفي حديث لقناة "الجزيرة" قال سلام: "نتنياهو ذهب بعيداً في توصيفه خطوتنا بضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة، ولسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام".

وتابع: "وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية، والموفدون الذين زاروا بيروت قيموا أن الوضع خطير وقابل للتصعيد".

وأردف سلام: "على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة، وهو لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم، ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة".