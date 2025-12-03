توقيف لبنانيّ في مرجعيون... أمن الدولة تكشف ما كان يفعله! (صورة)

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"استكمالا لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الجرائم التي تطال الملكية العقارية وحماية حقوق المواطنين، أوقفت مديرية النبطية الإقليمية، بعد رصد ومتابعة دقيقة، اللبناني (ح. ف.) لبيعه عقارا في بلدة محل سلم – قضاء مرجعيون، من خلال استخدام إفادة عقارية مزورة مستغلا تشابه الأسماء بينه وبين صاحب العقار الأساسي.

خلال التحقيق، اعترف الموقوف بامتلاكه شركة وهمية للتداول، وإقدامه على شراء عقارات عدة بطريقة غير قانونية.

وقد أُجري المقتضى القانوني في حقه، وضبط مبالغ مالية كبيرة وبعض الأجهزة الإلكترونية، بناءً لإشارة القضاء المختص".