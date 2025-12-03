خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتياهو يعلق!

A + A -

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه بإيفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي للمشاركة في لقاء مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، وُصف بأنّه محاولة أولية لبلورة أساس للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وقال نتنياهو في بيان: “هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان، وسأرسل ممثلًا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان.”

كما أوضح ديوان نتنياهو أنّ رئيس الوزراء كلّف فريقًا إسرائيليًا بلقاء مسؤولين حكوميين لبنانيين، بهدف ترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية مستقبلًا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أنّ إعلان مكتب نتنياهو بهذا الشكل يُعدّ “غير معتاد”، مشيرةً إلى أنّ القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي هو من سيشارك في اللقاء.