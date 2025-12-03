خلوة "عالواقف".. في القصر الجمهوري؟!

A + A -

أشارت اوساط سياسية لـ"الديار"، ومع بروزمعطيات أكثر حساسية، الى أن التواصل السياسي بين واشنطن والدولة اللبنانية ما زال متوقفا عند سقف صارم وضعته الإدارة الأميركية، وأن الرسائل الجديدة، غير المعلنة، وجدت طريقها من بوابة السفارة الأميركية، مؤكدة ان السفير الاميركي ميشال عيسى، نقل رسالة متشددة بضرورة بدء تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في الخامس من آب الماضي، مع إصرار أميركي واضح على أن التنفيذ أهم من القرار نفسه، ولا تراجع في الموقف.علما انه بعيد انتهاء الاستقبال الرسمي في القصر الجمهوري لقداسة البابا، شهدت احدى زوايا القاعة الكبرى، خلوة «عالواقف» بين السفير عيسى واحد مستشاري رئيس الجمهورية، لم يفصح عن مضمونها.