living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاستعاضة عن الإجراءات بالدعاية: زراعة البطاطا في مهبّ السياسات الكارثية

3
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زينب بزي -

«20 كلغ بطاطا بتساعد»، هو عنوان الحملة الجديدة لوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الإعلام. حملة يخيّل لمن يسمع بها أنّ واقع إنتاج البطاطا ومبيعه وتصديره لا يلزمه سوى تشجيع الاستهلاك بدعاية كهذه.

«20 كلغ بطاطا بتساعد»، هو عنوان الحملة الجديدة لوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الإعلام. حملة يخيّل لمن يسمع بها أنّ واقع إنتاج البطاطا ومبيعه وتصديره لا يلزمه سوى تشجيع الاستهلاك بدعاية كهذه. لكن يتبيّن سريعاً أن هذه الدعاية تهدف إلى الاستعاضة عن الأخطاء في السياسات الحكومية لـ «ترقيع» إغراق السوق بالواردات المصرية.

يقدّم رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويّك، رواية صارخة لما يجري في قطاع البطاطا: انهيار منظّم سببه قرارات حكومية تُكرر الأخطاء نفسها منذ 25 عاماً.

فما يحصل أنّه، دائماً تسمح السلطات اللبنانية باستيراد البطاطا المصرية بالتزامن مع بداية موسم عكار ما يؤدي إلى سقوط حرّ لأسعار المبيع تحت سعر الكلفة المحلية، إذ تتدفق آلاف الأطنان الرخيصة إلى السوق قبل أن يبيع المزارع العكاري أول «شوال». هو «قرار وزاري يخرّب موسماً كاملاً»، لا سيما أنّ التصدير هذا العام شبه مستحيل، لأنّ أكلاف الإنتاج في الخارج أدنى من تلك في الداخل.

ووفق أرقامه، تبلغ كلفة زراعة الدونم نحو ألف دولار، أي إن المزارع يستثمر 100 ألف دولار في كل 100 دونم «لكن الأسعار في السوق المحلية لا تعوّض ثمن البذار». فأسعار مبيع البطاطا في السوق اليوم، أدنى من كلفة الإنتاج بنسبة 3وفق الحويك.

يباع الكيلوغرام الواحد بين 20 ألف ليرة و25 ألف ليرة، بينما تتطلب استعادة الكلفة بيعه بقيمة 35 ألف ليرة على الأقل لتغطية الكلفة المرتفعة التي تأثّرت بالسعر العالي للبذار والري والأسمدة والمازوت، علماً بأن السعر الأعلى أي ما يسمى بالـ«إكسترا» بالكاد يصل إلى 32 ألف ليرة.

أما الحملة التي تروّج لها الوزارتان، فيراها الحويك «مجرد مكياج إعلامي لقرار سياسي فاشل». والبطاطا أساساً لحمة الفقير واستهلاكها المنزلي ثابت أصلاً. أضف إلى ذلك أنّ البطاطا تتلف إذا خُزّنت بكميات كبيرة، فلا يمكن للعائلات شراء أكثر من حاجاتها حتى لو انخفض سعرها. ما يعني أن الحملة الدعائية وبعكس ما تهدف إليه، لا تحفّز الاستهلاك.

ويذهب الحويك أبعد من ذلك في انتقاد السياسة اللبنانية تجاه مصر، معتبراً أنّ الدولة «وافقت على ربط البطاطا بالتفاح» رغم انعدام التوازن التجاري، فحتى اليوم لا زلنا نستورد من مصر ما يفوق ثلاثة أضعاف ما نصدّر إليها، فليس من المنطقي ربط السلعتين ببعضهما البعض، ولكن لا يوجد «رجال» لتتكلم، بحسب تعبيره. وهنا يستنتج الحويك خلاصة واحدة: الدولة تعمل بلا أيّ رؤية للقطاع الزراعي.

وبحسب المعنيين، فإنّ الهدف يفترض أن يرتبط بإيجاد توازن ما بين تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وبين الكمية اللازمة للاستيراد، إذ يمكن زيادة إنتاج البقاع قليلاً، لكن الواقع أن الاستيراد لم يعد يمثّل «ضرورة» بمقدار ما هو «خيار سياسي خاطئ».

وبحسب أرقام الجمارك اللبنانية، فإنّ لبنان استورد حتى نهاية آب 2025 نحو 87075 طناً من البطاطا التي تصنف طازجة أو مبردة، مقارنة مع 73936 طناً في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17%، أي إن الكميات الإضافية الواردة ليست بسيطة، بل تكاد تكون كافية لتدمير قطاع بأكمله.

وفي هذا السياق، يقول الرئيس السابق لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج صقر، إنّ الكارثة الحقيقية التي حلّت هذا العام تمثلت باستيراد أكثر من 90 ألف طن، مشدّداً على أنّ الأرقام الرسمية ليست دقيقة. وأضاف أنّه تم استيراد هذه الكمية بحجّة «التصنيع»، إلا أنّ أسعار السوق كانت «أربح»، ما أدّى إلى ضرب الإنتاج المحلي. ويشير إلى أن الإنتاج المحلي الذي يقدّر اليوم بنحو 400 ألف طن، يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي البالغ 200 ألف طن «لكن أصل المشكلة يكمن في السياسات الكارثية». استمرار هذه السياسات يعني أن «المزارع الذي خسر هذا العام، سيخفض إنتاجه في السنة المقبلة إذا تجرأ أساساً وزرع».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout