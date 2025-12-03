تحضروا - منخفض جوي نهاية الأسبوع...!

A + A -





يؤثر استقرار جوي على ليبنان لغاية يوم الجمعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، يليه منخفض جوي بين مساء الجمعة والاثنين.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة

- الحرارة: بين ١٥ و٢٢ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ٨ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٧٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٣٠ بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الجمعة: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع يتقلب الطقس ليلا مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة شرق البلاد والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ٨ و٢٤ بقاعاً وبين ١١ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س