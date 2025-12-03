عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 كانون الأول 2025

A + A -

النهار: بيروت تفيض بحشدٍ قياسي في القداس الختامي البابا: اتركوا السلاح... يا لبنان قم وانهض!

بعد مغادرته نقل عن البابا تأكيده في حديث على الطائرة "الاستمرار في محاولة إقناع الفرقاء في لبنان بترك السلاح والعنف والتوجه للحوار"



الأخبار: إستعدادات للإنتخابات ولو أجلت

تهديدات إسرائيل تتواصل والبابا ليس بعيدًا عن "دعم الحوار"

عون لواشنطن: سالم مندوبي للتفاوض

مقايضات ترامب- نتنياهو... الحرب لم تقل كلمتها الأخيرة



الديار: البابا مودعاً: يا لبنان قم وانهض



اللواء: البابا مغادراً: دعوة إلى السلام ونزع السلاح.. والفاتيكان يتواصل مع البيت الأبيض

عون: شعبنا قرَّر الصمود بالمحبة والحق.. وأورتاغوس تحمل شحنة تهديدات من تل أبيب



البناء: ثلاثة أيام بابوية في لبنان عبرت بسلام… و«طوبى لصانعي السلام أبناء الله يُدعَون» | البابا: أنتم شعب لا يستسلم… وعون: لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم | فرح كشاف المهدي وغضب القوات يستقبلان الزيارة… والخطيب: قاومنا الاحتلال

المدن: البابا ورسائل السلام المشفرة: لبنان يدرس دخول مدني للميكانزم



الجمهورية: اليايا مغادرًا: للمصالحة والسلام

البايا لاوون لن يترك لبنان وحيدًا

l'orient le jour: « Désarmons nos cœurs » : à Beyrouth, Léon XIV célèbre une grand-messe de tous les espoirs

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: بعضهم شارك في تسليم أسير إسرائيلي... كيف تخفَّت عناصر «حماس» في أنفاق رفح؟

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: قضوا معظم الحرب بأنفاق المدينة رغم السيطرة الإسرائيلية على الأرض

الأنباء الكويتية: نجاح الزيارة وتوقيتها ورقة قوة للرئيس عون في سنته الأولى

بابا الفاتيكان يُغادر لبنان ويدعو إلى تخطي الانقسامات ووقف الأعمال القتالية