living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ البابا يودع لبنان بالدعوة لوقف العنف والقتال... أورتاغوس تعود والأسئلة المُثقلة بالمخاطر تخيّم على لبنان مجدداً!

2
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتهت زيارة البابا لاوون الرابع عشر التي حملت معها الكثير من المعاني والإشارات المُفعمة بالرجاء والأمل. ففي كل زيارة باباوية يبقى الرجاء موجوداً لتثبيت الإيمان بلبنان وتجربته في التنوع والحريات واحترام الآخر المختلف، على الرغم من أن هذه التجربة لم تنجح حتى الساعة في بناء دولة متماسكة على الرغم من كل فرادتها في المشرق والعالم العربي.

ومع اختتام زيارة البابا، عادت الأسئلة المحفوفة بالقلق والمخاطر لتخيّم فوق لبنان الرسمي والشعبي.

 

اليوم الأخير في زيارة البابا حمل معه جولة له على دير الصليب في بقنايا، فيما قدّم صلاة صامتة مؤثرة أمام ضحايا انفجار مرفأ بيروت. أما القداس المركزي في وسط بيروت والذي شهد مشاركة سياسية وشعبية حاشدة، فقد وجه من خلاله البابا إشارات متعددة، فقد شدد على أهمية أن يكون لبنان علامة للسلام في المشرق، معرباً عن تحسسه ما يمر به لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، في "ظل الوضع السياسي الهش".

ومن المطار شكرَ البابا لبنان والشعب اللبناني والمناطق اللبنانية ومن ضمنها الجنوب، الذي لفتَ إلى أنه يعاني من الصراع. وشدد البابا على ضرورة أن "تَتَوَقَّف الهجمات والأعمال العدائية"، مؤكداً: "لا يظِنَّ أحد بعد الآن أنّ القتال المسلّحَ يَجلِبُ أَيَّةَ فائِدَة، فالأسلحة تقتل، أمّا التفاوض والوساطة والحوارُ فتَبني".

 

ومع انتهاء زيارة البابا، ينتظر لبنان قدوم الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، مع بعثة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمعاينة الوضع في الجنوب ككل. ولذلك يحاول لبنان أن يتلمس من أورتاغوس ما إذا كانت هناك رسائل أو أجوبة سواء جديدة أو قديمة، على ما أعلنه لبنان من استعداد للتفاوض.

 

تزامناً، لم تهدر إسرائيل الوقت، ففور مغادرة البابا عادت المسيّرات إلى الأجواء اللبناني وحلقت على ارتفاع منخفض من الجنوب إلى البقاع.

وفي هذا الوقت يبقى السؤال موجهاً إلى السلطة اللبنانية ككل، حول عدم مبادرتها إلى صياغة استراتيجية أمن قومي كما وعدت، وذلك للتعاطي مع الوضع الصعب الذي يهدد بحرب على لبنان. فأقله تستطيع السلطة ومن ضمن هذه الإستراتيجية، أن تبادر إلى تحرك سياسي – دبلوماسي في اتجاه الدول الغربية والعربية لمحاولة تجنب الأسوأ الذي يخيّم على لبنان بسبب العدوانية الإسرائيلية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout