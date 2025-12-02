صفقة بين نتنياهو وترامب... ما علاقة لبنان؟

A + A -

نقلت "المونيتور" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "ترامب لا يسمح لنتنياهو بتقويض وقف إطلاق النار في غزة رغم أن الوضع هناك لا يتحسن وإعادة الإعمار تتأخر".

وقد كشف المصدر السياسي الإسرائيلي "للمونيتور" عن أن "ترامب قرر عدم السماح لنتنياهو بتهديد علاقته بالشرع، في المقابل يمنحه حرية الحركة في لبنان"، مشددًا على أنه "من الواضح أن صبر ترامب من تصرفات نتنياهو في سوريا قد نفد".

والمصدر أفصح عن أن "ما يراه ترامب هو أن الاتفاق الأمني المأمول بين إسرائيل وسوريا يبتعد أكثر فأكثر وهذا شيء لا يعجبه إطلاقًا"، موضحًا أن "أكثر النقاط إشكالية في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من نقاط سورية هي جبل الشيخ لموقعه الاستراتيجي المهم".