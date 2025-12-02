living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإعلامي ريكاردو كرم: ما لفتني حقاً كان ما حمله هذا النهار من معنى

2
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الإعلامي ريكاردو كرم:

‏وصلت إلى لبنان ليلة أمس لأكون حاضراً مع أبنائي في القدّاس الحاشد الذي احتفل به الحبر الأعظم. لحظة الدخول إلى الساحة، وسط هذا البحر من الناس، شعرت بأنّ شيئاً أكبر منّا جميعاً يجمعنا.
وما شدّني في هذا القدّاس لم يكن روعة التنظيم، ولا الجوقة التي أدّت بشكل مدهش، ولا الجهود الجبّارة للقوى الأمنية، رغم أنّ كلّ ذلك كان يستحق كل الاحترام. ما لفتني حقاً كان ما حمله هذا النهار من معنى: الرسائل الإنسانية العميقة التي رافقت زيارة البابا، ووقفته مع الذين يعيشون على هامش اهتمامنا، من مستشفى دير الصليب للأمراض النفسية والعقلية في جل الديب إلى أرض الانفجار حيث سقط شهداء الرابع من آب.

في مجتمعٍ ما زال يعتبر المرض النفسي عيباً، كانت تلك الزيارة فعل اعترافٍ بكرامة أشخاص تُهملهم الدولة ويُخجل بهم المجتمع. البابا لم يذهب إلى "الهامش" بل هو أعاد رسم ما هو أساسي. قال لهم ولنا: “هؤلاء جزء منكم … وهؤلاء أولى بالرعاية والاهتمام”.

ثم كانت المحطة الأعمق، عند موقع الانفجار. هناك حيث الألم لا يزال حارّ رغم السنين. أن يقف البابا بين الأهالي، يصافحهم، يقرأ الوجوه لا التقارير، ويلتزم أمام الملأ بأنّ العدالة يجب أن تأخذ مجراها، كان ذلك فعلاً سياسياً بامتياز، لكنه أتى بثوب إنساني لا يحتاج إلى خطاب ولا إلى منصة.

هذا هو الموضوع الذي يستحق التعليق. لا قيمة لمن جلس في الصف الأول أو لِمَن استُقدّم بقدرة علاقات ودفاتر عناوين. لبنان غارق بما يكفي كي لا نُضيف طبقة جديدة من السطحية. الأهمّ هو ما حمله البابا معه: نظرة للإنسان قبل الطائفة، للمواطن قبل المسؤول، وللجريح قبل صاحب النفوذ.
اليوم، منح لبنان فرصةً صغيرة ليتذكّر نفسه: أنّ قيمته ليست في مقاعد البروتوكول، بل في قدرته على أن يرى المهمّشين، ويُكرّم الضحايا، ويضع العدالة في صدارة الصلاة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout