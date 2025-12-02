البابا لاوون الرابع عشر في مرفأ بيروت: صلاة صامتة لضحايا 4 آب ولقاء مؤثّر مع عائلات الشهداء

A + A -

شكّلت المحطّة الثانية للبابا لاوون الرابع عشر في اليوم الثالث والأخير من زيارته التاريخية للبنان، محطة وجدانية وإنسانية بامتياز، إذ توجّه صباحًا إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت حيث وقف في صلاة صامتة إجلالًا لأرواح شهداء الرابع من آب، قبل أن يترأس لاحقًا القداس الإلهي على الواجهة البحرية للعاصمة ويلقي عظة خاصة بالمناسبة.

ولدى وصوله إلى المرفأ، كان في استقبال الحبر الأعظم رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من المسؤولين. وتقدّم البابا باتجاه اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء 245 شهيدًا وضحية، حيث رفع صلاة صامتة امتدت لعدة دقائق، ساد خلالها صمتٌ تام خيّم على المكان.

بعدها، صافح البابا أفراد عائلات الضحايا، واستمع مطولًا إلى شهاداتهم ومعاناتهم، كما قدّم هدايا رمزية للأطفال الذين حضروا برفقة ذويهم.