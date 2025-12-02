living cost indicators
المدن: نقل موظفي القطاع البحري باللاذقية... قرارات فصل للعلويين؟

المدن: اشتكى عاملون في قطاع النقل البحري في اللاذقية بسبب قرارات نقلهم، الصادرة عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، إلى معابر حدودية في المحافظات الشرقية والشمالية. ووصف العاملون هذه القرارات بـِ "التعسفية".

 

وأوضحت مصادر إخبارية محلية أن قرارات النقل "المفاجئة" أدت بالعاملين إلى تقديم الاستقالة، وذلك لأن الرواتب لا تغطي كلفة السكن في المحافظات التي نُقلوا إليها، في دير الزور وحلب.

 

ووفق المصادر استهدفت القرارات نحو 100 عامل من أبناء الطائفة العلوية، موضحةً أن "العاملين تلقوا رسائل نصية تُبلغهم بصدور قرار يقضي بنقلهم إلى معبر البوكمال مع العراق، إضافة إلى معابر أخرى مثل الحمام والراعي وجرابلس، وغيرها من المعابر التي تربط سوريا بتركيا".

 

وذكرت المصادر أن العاملين أكدوا أن نقلهم إلى معابر برية لا يتناسب مع خبراتهم البحرية التي قضوا سنوات في اكتسابها، وأشارت إلى أن القرارات جاءت من دون توضيح الأسباب الإدارية.

