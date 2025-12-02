أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

أفاد تقرير وصل إلى مرجع مالي معني أن المقابلة التلفزيونية التي أجراها مسؤول سابق للدفاع عن نفسه قد كلفته ربع مليون دولار «فريش»!



همس

يجزم دبلوماسي غربي ان التطورات الاقليمية ما تزال تخدم الاستقرار اللبناني لحين اجراء الانتخابات النيابية كحد أدنى!

لغز

صُرف النظر عن تقديم مذكرة مشتركة بإسم رؤساء الطوائف الإسلامية للبابا لاون الرابع عشر تتضمن الثوابت الإسلامية من صيغة العيش الواحد في لبنان «الوطن النهائي لجميع أبنائه»، ومن مسألة الحوار مع الأديان والحضارات الأخرى، والتأكيد على المبادئ والمفاهيم التي تتضمنها «وثيقة الأخوة» التي تم توقيعها بين شيخ الأزهر والبابا السابق.