عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025

النهار: اليوم الثاني بين "الأعماق المسيحية" واللقاء المسكوني البابا محتضناً بالحشود: وطنكم سيستعيد شبابه

الأخبار: الـ "أونروا": من غوث اللاجئين إلى جمع معلومـات أمنية

إسرائيل ترفع سقف التهديد بحرب وشيكة

"مرافعة نتنياهو"... الدولة أنا

الديار: زيتونة مباركة وزهرة مريميّة... البابا للشبيبة: السلام لكم

العدّ التنازلي للزيارة التاريخيّة بدأ... ماذا عن اليوم التالي؟

«عجقة» وفود «وتهويل»... ووعد بابوي بحَراك ديبلوماسي

اللواء: بابا السلام يشهد على وطن لن «يموت ولن يستسلم»

وفد مجلس الأمن إلى بيروت وأورتاغورس تمثِّل واشنطن وبراك يمهِّد للعدوان!



المدن: ملامح طرحٍ بريطاني لمأزق السلاح: تجربة إيرلندا تَصلح للبنان؟



l'orient le jour: Sur la place des Martyrs, Léon XIV se fait l'écho de « la quête incessante de paix » au Moyen-Orient

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: كلمة الوداع للبابا ليو الرابع عشر «زوادة» للبنانيين

بابا الفاتيكان يختتم زيارة لبنان اليوم: للعالم نطلب السلام



الشرق الأوسط السعودية: طلب العفو عن نتنياهو يثير جدلاً سياسياً وقانونياً... ويعمّق الانقسام

هرتسوغ قال إن «الخطاب العنيف» لن يؤثر على قراره... ومقربون من رئيس الحكومة ينفون اعتزامه الاعتزال