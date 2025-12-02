living cost indicators
الأخبار: الحاج حسن: لا نستبعد أيّ جنون إسرائيلي

2
DECEMBER
2025
الأخبار: اتهم الحاج حسن العدو الصهيوني والمستكبر الأميركي وبعض الأوساط الأوروبية والعربية واللبنانية بأنهم يقفون وراء حملة التهويل على لبنان والمقاومة وبيئتها.


استنكر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن حملة التهويل الكبيرة التي تجري في هذه الأيام على لبنان واللبنانيين والدولة ومؤسساتها والمسؤولين فيها والمقاومة وبيئتها، متهماً «العدو الصهيوني والمستكبر الأميركي وبعض الأوساط الأوروبية والعربية واللبنانية» بأنهم يقفون وراءها.

 

ورأى، خلال احتفال تأبيني في منطقة حي السلم، أن حملة التهويل «تهدف إلى ترهيبنا وتخويفنا، من أجل الوصول إلى إسقاطنا تحت ضغط هذا التهويل»، مشيراً إلى «أننا لا نستبعد أي جنوح أو جنون للعدو الإسرائيلي، لأنه متأصّل في همجيته وإرهابه وتفلّته من كل القواعد، ومعه وقبله وأمامه الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب».

 

وحذر الحاج حسن من أن «الانقسامات القائمة في لبنان هي نقطة ضعف يمكن للعدو أن ينفد منها إلى لبنان واللبنانيين»، معتبراً أنها «يفترض أن لا تكون حينما يكون هناك عدوان».

 

وانتقد «أحد المتذاكيين في لبنان الذي قال قبل أيام إن المشكلة القائمة حالياً من عدوان يومي على بلدنا ليس سببها إسرائيل وإنما السبب في الداخل اللبناني»، متسائلاً «من يشن الغارات التي تستهدف مختلف المناطق اللبنانية، ومن اعتدى على الصياديين قبل يومين في الناقورة، ومن يقوم بنسف المنازل وبناء الجدران ويحتل الأرض؟».

 

وأكد أن «كل التهويل لا يستطيع أن يسقطنا أو يخيفنا، بل نحن ثابتون، ولدينا رؤيتنا وبرنامجنا وسياستنا واتصالاتنا، ولكل تطور موقف... وليعلم جميعنا وخصوصاً أبناء بيئة المقاومة، أننا على الحق، وما دمنا على الحق، فإننا لا نبالي لكل التهويل والتخويف».

الأخبار
