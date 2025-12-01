بشأن التصعيد في لبنان... العراق ينفي!

A + A -

أفادت مصادر سياسية للميادين:

أنّ اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفير الأميركي توم برّاك ركز على المشهد السوري بشكل أساسي.

وأنّ برّاك حمل رغبة أميركية بأن يركز العراق على دور تعزيز الاستقرار في سوريا وأهمية أن يستمر في دوره البناء في المنطقة

ولا صحة مطلقاً لما تم تداوله من أن توم برّاك أبلغ السوداني تهديدات بأن "إسرائيل" ستقوم بعملية عسكرية ضد حزب الله

كما وأنّ لا صحة للتسريبات الإعلامية بأن توم برّاك نقل تحذيرات للعراق من ضربة إسرائيلية إذا تدخل أي طرف عراقي إلى جانب حزب الله