مأساة تتكرر دائماً في لبنان.. هذا ما حدث مع هذه الطفلة الرضيعة!

نشرت صفحة " وينيه الدولة " الخبر التالي :



" العثور على رضيعة داخل كيس نيلون في مرآب سيارات… صرخاتها أنقذتها من موت محتم"



" في حادثة تهزّ الضمير الإنساني وتكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه بعض النفوس، تمكّنت صفحة وينية الدولة من توثيق واقعة صادمة بعدما عُثر على طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها أيامًا قليلة داخل كيس نيلون موضوع في كرتونة داخل مرآب سيارات في منطقة كنيسة مار مخايل، مقابل صيدلية مازن.



وقد سمع عدد من الجيران صراخ الطفلة يتردّد من داخل المرآب، فسارعوا إلى المكان ليتفاجأوا بالمشهد المؤلم: رضيعة مرمية داخل كيس بلاستيكي، في محاولة واضحة للتخلّص منها وتركها تواجه مصير الموت اختناقًا أو إهمالًا. وعلى الفور، اتصل الأهالي بقوى الأمن الداخلي التي حضرت إلى الموقع، بالتزامن مع وصول إسعاف الصليب الأحمر اللبناني. وبعد الفحص الأولي، قام المسعفون بنقل الرضيعة إلى مستشفى الساحل، التي كانت الجهة الطبية الوحيدة التي وافقت سريعًا على استقبال الطفلة وتأمين الرعاية اللازمة لها.



وتتابع صفحة وينية الدولة تفاصيل الحادثة، التي تطرح أسئلة موجعة حول أسباب التخلي عن طفل لا تزال أنفاسه الأولى طريّة، وحول ضرورة تحرك الجهات المختصة لملاحقة الفاعل ومنع تكرار هذه الجرائم التي تهدد حياة الأبرياء. "