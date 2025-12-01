زيارة قداسة البابا... تدابير سير استثنائية غداً وهذا ما طلبه الجيش!

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وتعليمات باقي الأجهزة الأمنية خلال الاحتفال.

وقد صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

قوى الأمن تذكّر

بتدابير سير اليوم الثالث لزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر لبنان بتاريخ 2-12-2025

أوّلًا: سيتمّ قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ برنامج الزيارة في اليوم الثالث، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:

أ- من السفارة البابوية – حاريصا إلى مستشفى دير الصليب – بقنايا (8.10 – 8.30)

المسلك: طريق حاريصا نزولًا – أوتوستراد جونيه – مفرق زكريت – نهر الكلب – ضبيه (على المسلك الشرقي) – تقاطع جلّ الديب (بوظة بشير) – مفرق الجامعة اللبنانية – صعودًا إلى بياقوت – مستشفى دير الصليب.

ب- من مستشفى دير الصليب – بقنايا إلى مرفأ بيروت، فالواجهة البحرية (9.15 – 10.30)

المسلك: طريق مستشفى دير الصليب نزولًا للأوتوستراد – من جلّ الديب إلى الكرنتينا (على المسلك الشرقي) حتّى عارضة فوج الإطفاء نحو مرفأ بيروت مع السير – طريق المرفأ – الواجهة البحرية.

ج- من الواجهة البحرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (12.45 – 13.15)

المسلك: طريق الواجهة البحرية – جسر سليم سلام – جادّة زياد الرحباني – المطار.

ثانيًا: سيُقفل المسلك الشرقي المتّجه شمالًا من مرفأ بيروت حتّى مجمع فؤاد شهاب بين الساعة 7.30 والساعة 9.30.

وسيفتح جزء من المسلك الشرقي اعتبارًا من الساعة 9.00 من جلّ الديب حتّى مجمّع فؤاد شهاب.

ثالثًا: بمناسبة إقامة القدّاس الإلهي في بيروت، واعتبارًا من الساعة 4.00، سيتمّ تحويل وقطع الطرقات التالية:

-قطع المسلك الغربي إبتداءً من نهر الموت وتحويله باتجاه الصالومي والمتن السريع، وعلى الطريق البحرية إبتداءً من غاليري فانيليان وتحويله نحو برج حمود، وقطع جميع المفارق المؤدية إلى المسلك المذكور من الفورم دي بيروت مروراً بتمثال المغترب وطريق القاعدة البحرية ووسط بيروت حتى جامع عبد الناصر – عين المريسة.

تحويل السير عند جامع عبد الناصر – عين المريسة إلى خطّ العودة باتّجاه الروشة.





-قطع السير كلّيًّا من جامع عبد الناصر – عين المريسة باتّجاه فندق فينيسيا.

-قطع السير عند تقاطع برج المرّ باتّجاه فينيسيا.

-قطع السير المتّجه من سليم سلام باتّجاه الاسكوا، وتحويله يمينًا باتّجاه برج الغزال، ويسارًا باتّجاه برج المر.

-قطع الطريق المؤدّي من الباشورة باتّجاه وسط بيروت وتحويله باتّجاه برج الغزال.

-قطع السير من برج الغزال كلّيًّا باتّجاه جورج حدّاد.

-قطع السير من برج الغزال يمينًا باتّجاه ساحة الشهداء.





-قطع السير باتّجاه بشارة الخوري، وباتّجاه نزلة صهيون وتحويله باتّجاه برج الغزال (ونزولًا باتّجاه ساحة الشهداء).

-قطع كلّ المفارق من برج الغزال والممتدّة إلى بيت الكتائب المؤدّية باتّجاه جورج حدّاد.

-قطع كلّ المفارق الممتدّة من بيت الكتائب ومفرق أوتوستراد إميل لحّود الشرقي، ومنع خروج السير إلى الجهة الشرقية من المسلك الممتدّ من وسط بيروت باتّجاه الشمال.

-قطع كلّ الطرقات المؤدّية من الوسط إلى الطريق الممتدّ بين برج المرّ وفينيسيا.

-قطع كلّ الطرقات في شارع باب إدريس الممتدّ من قهوة عزمي باتّجاه بنك عودة باب إدريس.

-قطع السير كلّيًّا عند مدخل مرفأ بيروت من الجهة الشمالية، ومنع السير باتّجاه وسط بيروت.

-قطع السير مقابل وزارة الطاقة على مسلك إميل لحود باتّجاه المرفأ وتحويله باتّجاه الصيّاد.

-قطع السير داخل نفق برج المرّ باتّجاه فينيسيا وتحويله باتّجاه برج المرّ.

-قطع السير على تقاطع الدخولية وتحويله يمينًا باتّجاه برج حمود، ويسارًا باتّجاه شارع أرمينيا.

رابعًا: سيتمّ إزالة كلّ السيّارت المتوقّفة على المسالك المذكورة، إضافة إلى موقفي ساحة الشهداء واللعازارية، حتّى الساعة 23.00 من تاريخ 1-12-2025، ومنع توقّف السيّارات على جانبي هذه المسالك.

يرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات الموضوعة على طول المسالك المعتمدة، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام.