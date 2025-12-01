عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟

A + A -

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، تحدّثت في تقرير لها، عن الحشود والتعزيزات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة في جنوب لبنان، ما يُنذر باشتعال الصراع بين بيروت وتل أبيب.

وقالت "معاريف" في تقريرها: "ما دام حزب الله وإيران وإسرائيل يحددون وضع الساحة، فإن الحرب المُقبلة ليست مجرد سيناريو نظري، بل احتمال ينتظر الانفجار المناسب".

وتقول الصحيفة: "في إسرائيل، اعتاد الناس على اعتبار الجبهة الجنوبية علامة على الحرب. أي أن حدوث أي عملية في غزة، أو اشتباكات في القطاع، تدفع إسرائيل نحو حالة تأهب".

وأضاف: "بالنظر شمالًا يتم اكتشاف صورة معقدة، ففي الوقت الذي لا تغيب فيه أنظار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن الساحة اللبنانية لحظة واحدة، تجري هناك في صمت ظاهري عملية إعادة بناء قدرات حزب الله، الذي رغم تضرره بشدة، لكنه لا ينهار بل على العكس، يتعافى ويتعافى".

وتابعت الصحيفة الإسرائيليّة: "بعد حرب لبنان الثانية، ساد شعور في إسرائيل بأن حزب الله تلقى ضربة قاصمة، لكن الزمن أثبت عكس ذلك. ومنذ ذلك الحين، يعمل التنظيم بطريقة شبه صناعية: خطوط إمداد من سوريا، ودعم إيراني، وموطئ قدم في جنوب لبنان، وتراكم قوة صاروخية قادرة على ضرب عمق إسرائيل".

وأشارت إلى أن "الأمر لا يقتصر على الصواريخ فحسب، بل يشمل أيضًا الاستخبارات، وهيكلية عسكرية حكومية، والقدرة على شن حرب طويلة الأمد".

ولفتت إلى أن "إسرائيل تلعب لعبة حساسة ضد حزب الله تتمثل في: ضربات دقيقة، اغتيالات مركزة، نشاط استخباراتي، وضبط الأضرار بحيث لا تؤدي إلى حرب شاملة".

واستدركت الصحيفة بالإشارة إلى أن "هذا الواقع مُجدٍ بالنسبة إلى حزب الله، فهو يُمكّنه من تنظيم نفسه، وفهم أنماط عمل إسرائيل، والأهم من ذلك، من وضع قدم أمام الأخرى وانتظار اللحظة المناسبة".

وتساءلت "معاريف": "هل يسعى حزب الله إلى الحرب؟"، وأجابت: "ليس بالضرورة، لبنان في حالة انهيار اقتصادي، وصموده الاجتماعي أضعف من أي وقت مضى، وقد تُحوِّل حملة عسكرية واسعة البلاد إلى شرخ لا يُشفى. ولا يريد حزب الله أن يُحمِّله الشارع اللبناني مسؤولية كارثة أخرى".

ورأت الصحيفة أنه "رغم التحليلات الإعلامية، لا تسعى إسرائيل إلى صراع شامل في الشمال، فهي تعلم أن الثمن سيكون باهظًا على الحدود، وفي الجبهة الداخلية، وفي الاقتصاد، وأن القرار غير مضمون.

في المقابل، أكدت أنه "ما دام الحزب ينشر صواريخه في مناطق مدنية وينشئ بنية تحتية تحت الأرض، فلن تتمكن إسرائيل من السماح له بتحويل هذا إلى روتين استراتيجي".

(ارم نيوز)