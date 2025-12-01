ساحة الشهداء تحتضن لقاءً يجمع البابا ورؤساء الطوائف في لبنان

A + A -

تحتضن ساحة الشهداء في وسط بيروت، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم اللقاء المسكوني والحواري بين الأديان الذي سيجمع البابا لاوون الرابع عشر برؤساء الطوائف في لبنان وأكثر من 300 مدعو، وسيتضمن اللقاء ثماني كلمات للرؤساء الروحيين المسيحيين والمسلمين، اضافة الى حضور منشدين من جوقات: "سيستاما بيروت ترنم"، ودار الأيتام الاسلامية و"مؤسسة الإمام الصدر".

وسيعقد اللقاء في خيمة بنيت خصيصا لهذا الحدث والتي تضم مسرحا صمم بشكل دائري كرمز للعائلة المتحدة.

وسيتخلل اللقاء كلمة ترحيبية لبطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان

ثم تلاوة للانجيل مرنما بحسب الطقس البيزنطي، فتلاوة لآيات من القران الكريم.



بعد ذلك سيعرض وثائقي يتضمن شهادات حياة عن العيش المشترك والحوار بين الأديان. ويليه 8 كلمات لرؤساء الطوائف، فكلمة البابا لاوون الرابع عشر، وسيغرس البابا في وسط المكان شجرة زيتون رمزا للسلام.