بالفيديو - القوات الجوية في الجيش تستقبل قداسة البابا: مرحبًا بكم في الأجواء اللبنانية.. يشرّفنا مرافقتكم حتى هبوطكم الآمن في أرض الأرز المقدّسة!

نشر الجيش، في حسابه عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو بعنوان "القوات الجوية في الجيش تستقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر وترحب به".ويظهر في الفيديو الطائرتان التابعتان للجيش وهما ترافقان طائرة البابا في الأجواء اللبنانية حتى هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وقد جاء في التسجيل الصوتي المرافق: "هنا "ليبانون إسكورت وان"، يتحدّث قائد سرب الـ A29، سوبر توكانو. مرحبًا بكم في الأجواء اللبنانية، ويشرّفنا مرافقتكم حتى هبوطكم الآمن. في أرض الأرز المقدّسة، نودّ أن ننقل إليكم تحيات الملايين من اللبنانيين بانتظار زيارتكم المباركة للسلام.سيتم تشكيل الطيران على الجناح الأيسر، الجهة اليسرى... جانبكم الأيسر. أهلاً بكم في لبنان، نغادر جانبكم الأيسر".