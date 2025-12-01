فيديو - باسيل زيارة البابا لاوون الرابع عشر تحمل الامل ونخشى ما بعد انتهائها

living cost indicators
باسيل زيارة البابا لاوون الرابع عشر تحمل الامل ونخشى ما بعد انتهائها

DECEMBER
2025
اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أن "البابا يزور مرّة جديدة لبنان حاملاً معه الامل والفرح للبنانيين لأنه يزور وطن الرسالة والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين التي يجب أن تنتشر لكلّ العالم لأن المسيحية هي أساساً رسالة سلام ومحبة وأضاف: "نحن لا ننشد الا السلام بين بعضنا ومع محيطنا والمحبة لبعضنا، هذا هو مفهومنا لدينتنا والذي نرى فيه لبنان الذي يعيش مخاطر كبيرة".

وقال باسيل: "جميعنا ننتظر البابا ونخشى مما بعد زيارته ولهذا توجهنا اليه بمذكرة عددنا فيها هذه المخاطر وهي بالنهاية لا تمسّ فقط المسيحيين بل جميع اللبنانيين لأنها مخاطر وجوديّة تمسّ بأمن الوطن والمواطنين بسلامتهم بأرضهم وحدودهم وثرواتهم". وأضاف: "لا نرى في لبنان الجدران على حدوده و"الخنادق" بداخله بل نراه مساحة مفتوحة وساحة حوار لأهله وإنفتاح لخارجه ولهذا ننشد السلام بهذا المعنى وأن نعيش باستقرار وازدهار نعممه على الخارج وليس أن نتلقى من الخارج الضربات والارهاب أو أي نوع من أنواع العنف". وآمل أن "تكون مرحلة ما بعد الزيارة استمراراً لمزيد من السعي لحوار حقيقي و"بصلح" حقيقي "وسلام" متوّج بالمحبة".

