استخدمت آلات هيدروليكية بسبب شدة الاصطدام.. حادث سير "مروع" بين 3 سيارات في القلمون!

1
DECEMBER
2025
وقع صباح اليوم الإثنين حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون باتجاه بيروت، إثر تصادم 3 سيارات ما أدّى إلى إصابة شخصين هما ناجي حويش وعيسى إديس.

وعملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجريح حويش إلى مستشفى هيكل لتلقي العلاج، فيما تولّت فرق جهاز الطوارئ والإغاثة نقل الجريح إديس إلى المستشفى نفسه.

ووفقًا للمصادر، واجهت فرق الإنقاذ صعوبة كبيرة في سحب الجريح عيسى إديس من داخل المركبة بسبب شدة الاصطدام، ما استدعى استخدام الآلات الهيدروليكية لتخليصه.

كما شهدت المنطقة زحمة سير خانقة، حيث عملت القوى الأمنية على تنظيم حركة المرور ورشّ الرمل على بقع الزيوت المتسرّبة على الطريق تفاديًا لحوادث إضافية. وقد استخدمت آليات الدفاع المدني اللبناني المياه لغسل الطريق وتأمينها بعد تسرّب الزيوت من المركبات.

 

